Genova – Si è rotto una gamba cadendo sulla neve a 3mila metri sull’Altipiano del Baus, nel massiccio dell’Argentera, in alta Valle Gesso, in provincia di Cuneo. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un genovese di 55 anni che stava partecipando ad una scalata con un gruppo di alpinisti.

L’uomo aveva completato la salita del canalone di Lourousa ed ha iniziato a scendere insieme al gruppo quando, in circostanze ancora da chiarire, è scivolato fratturandosi una gamba.

I compagni lo hanno soccorso e aiutato mentre un gruppo raggiungeva il rifugio Morelli per lanciare l’allarme e chiedere l’intervento del Soccorso Alpino. Un intervento provvidenziale perché nel luogo dell’incidente è molto difficile la comunicazione via telefono cellulare.

L’eliambulanza del 118 si è alzata in volo con i soccorritori del Soccorso Alpino e un medico mentre una seconda squadra muoveva via terra lungo i sentieri.

Il team ha raggiunto il ferito a quota 3mila metri e lo ha stabilizzato per poi effettuare il trasporto in elicottero sino all’ospedale.

Le condizioni del ferito sono buone ma di certo non dimenticherà questa giornata.