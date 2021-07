Finale Ligure (Savona) – Non ce l’ha fatta nonostante il dispiegamento di forze per salvarlo il Rottweiler lasciato chiuso in auto a Finale Ligure sotto il sole cocente.

A segnalare la presenza del cane all’interno dell’autovettura con i finestrini chiusi sono stati alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Finale insieme ai Carabinieri forestali delle stazioni di Calice Ligure e Zuccarello.

L’animale, molto agitato, è stato liberato ma nonostante le tempestive cure veterinarie, è morto a causa di una grave ipertermia, conseguenza del periodo passato in auto sotto il sole.

I militari ora stanno compiendo le indagini del caso per accertare le eventuali responsabilità dei proprietari dell’animale.