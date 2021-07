Albenga – Un animale ha attraversato improvvisamente la strada e per evitarlo due persone in motocicletta sono cadute a terra.

Grave incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, la scorsa notte, ad Albenga.

Due persone che viaggiavano su un mezzo a due ruote si sono trovati improvvisamente la strada invasa da un animale e nel tentativo di non travolgerlo sono finiti a terra.

Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi ma lo spavento, comprensibilmente, è stato grande.