Sestri Levante (Genova) – Sei persone sono finite in manette e 12 sono state denunciate al termine dell’operazione Bronx, portata a termine dagli agenti della Polizia di Stato di Chiavari.

Questa mattina gli agenti hanno avviato l’operazione che prende il nome dal quartiere Lavagnina di Sestri Levante, detto dai residenti del quartiere “Bronx”, luogo di residenza della maggior parte degli arrestati.

L’indagine è partita l’estate scorsa dopo la ripresa del consumo di sostanze stupefacenti cosiddette “leggere” tra giovani e giovanissimi.

Gli agenti del Commissariato di Chiavari hanno portato avanti le indagini scoprendo l’attività di spaccio, i cui acquirenti spesso erano minorenni.

Lo spaccio avveniva nel Parco di Sant’Antonio e nel quartiere della Lavagnina.

Gli spacciatori collaboravano e condividevano gli stessi acquirenti: 234 acquirenti, di cui 45 soggetti minorenni che hanno confermato l’attività di spaccio.

I contatti avvenivano tramite social network, poi si perfezionava lo scambio.

Nell’operazione, sei persone sono state arrestate in regime di domiciliari per spaccio, una è stata portata in carcere per estorsione, 11 denunce per spaccio, tra cui un minorenne, e una denuncia per estorsione.