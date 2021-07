Portofino – Due imbarcazioni si sono scontrate in mare, la scorsa notte, al largo del borgo di Portofino. Intorno alle 4 uno yacht ed un gommone di un altra grossa imbarcazione all’ancora nella baia, si sono urtati violentemente in circostanze ancora tutte da chiarire ed una delle persone a bordo ha riportato una forte contusione ad una spalla per una caduta.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera e la persona ferita è stata trasportata a terra e poi trasferita in ospedale per le cure del caso.

Non è chiaro perché le due imbarcazioni stessero manovrando in mare alle 4 di notte e nemmeno il perché non si siano viste considerando che sono obbligatorie le luci di navigazione.

La Guardia costiera ha avviato le indagini del caso anche sulle condizioni psico-fisiche delle persone alla guida, per verificare l’eventuale assunzione di alcolici o di sostanze.