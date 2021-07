Genova – Stavano tornando a casa a bordo di uno scooter quando un cinghiale di grosse dimensioni ha attraversato la strada facendoli cadere.

Solo la fortuna ha evitato, ieri sera, che le conseguenze dell’incidente avvenuto in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso, non avesse conseguenze tragiche.

Le due persone a bordo del mezzo a due ruote sono cadute a terra procurandosi ferite ed escoriazioni mentre il grosso cinghiale si è rifugiato tra alberi e piante ed è scomparso.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine ma fortunatamente le due persone ferite stanno bene anche se non dimenticheranno facilmente il brutto spavento.

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede coinvolti mezzi a due ruote e cinghiali e proprio ieri la manifestazione in piazza De Ferrari per chiedere concreti interventi per ridurre la presenza dei cinghiali nelle campagne ed in città.

Il numero degli ungulati sta crescendo velocemente in diverse zone della città e gli animali provocano disagi e danni crescenti.

C’è chi chiede un concreto piano di abbattimento con l’impiego di guardie forestali e selecontrollori e chi invece pensa a campagne di sterilizzazione anche con uso di mangimi trattati nei periodi degli accoppiamenti.

(foto Facebook)