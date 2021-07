Genova – Treni sovraffollati, passeggeri in piedi e monta la protesta da parte dei viaggiatori.

E’ accaduto questo pomeriggio su un convoglio in viaggio da Ventimiglia a Genova.

I passeggeri in viaggio con treno si sono trovati a fare i conti con posti a sedere esauriti e per lunghe tratte numerosi sono stati i viaggiatori rimasti in piedi nei corridoi o nelle aree in prossimità delle porte.

“Sembra di viaggiare su di un carro bestiame” è la reazione di molti, “non funziona l’aria condizionata e ad alcuni passeggeri siamo noi a ricordare di indossare la mascherina. I controllori non passano e questo non aiuta a distribuire i presenti nelle carrozze”.

Situazioni al limite dove manca il rispetto delle regole anti assembramento e il malcontento tra gli utenti cresce a dismisura.

“Non capiamo perché non vengano aumentati i treni sulla tratta, alcuni sono pendolari e viaggiare in queste condizioni non è ammissibile. La voce preregistrata ricorda di mantenere il distanziamento e di disinfettare le mani ma, visto come si viaggia, diventa impossibile rispettare anche le più semplici direttive anti Covid”.