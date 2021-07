Genova – Sabato 17 luglio alle 21.00 a Villa Imperiale, la rassegna estiva del Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima” prosegue con lo spettacolo per famiglie IL PESCIOLINO D’ORO di e con Fiorella Colombo, Giuseppe Pellegrini, Lucia Razeto.

La Compagnia Liberitutti si rifà alla fiaba russa di Aleksandr Pushkin, proponendo una narrazione teatrale poetica e musicale, dedicata ai più piccini, liberamente reinterpretata. La vicenda originale racconta di un pesciolino magico in grado di esaudire tutti i desideri che si imbatte in una donna esosa che alla fine perde tuto perché “chi troppo vuole nulla stringe”. La Compagnia ribalta questa ottica per lasciare spazio ad un ottimistico e costruttivo “chiedi e ti sarà dato”, offrendo la speranza che ognuno di noi possa realizzare ciò che desidera.

Le canzoni originali accompagnano e sottolineano i momenti più salienti della fiaba.

La Compagnia dedica lo spettacolo alla memoria di Lorenzo Costa, in ricordo di un vecchio progetto riguardante questa fiaba.

Prezzo unico € 8,00

La biglietteria apre all’ingresso di Villa Imperiale (da piazza Terralba) a partire dalle 20

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it 010.511447