Cogoleto – Dario Lizzi, il ragazzo di 26 anni di Sciarborasca, nel comune di Cogoleto coinvolto in un terribile incidente stradale la notte degli Europei, non ce l’ha fatta. Le ferite causate dalla caduta dallo scooter sul lungomare di Cogoleto erano troppo gravi e il giovane è deceduto all’ospedale San Martino dove era ricoverato da qualche giorno.

I medici non sono riusciti a salvargli la vita.

I familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi che salveranno la vita a molte persone.

Il dolore dei familiari e degli amici di Dario Lizzi viaggia anche su Facebook dove il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia:

“Dario aveva solo 26 anni – ha scritto il sindaco -. Nella tragedia, lui e la sua famiglia, diventano un esempio splendido di amore per il prossimo e un orgoglio per la nostra comunità. Grazie a loro altre persone potranno sopravvivere. A nome di tutta l’Amministrazione esprimo le più sentite condoglianze e li ringrazio di cuore per il gesto di immenso valore civico.