Genova – Tragico scontro in via Gianelli a Quinto, nel levante genovese. Un autobus ed uno scooter si sono scontrati in circostanza ancora tutte da chiarire ed il conducente del mezzo a due ruote ha perso la vita per le terribili ferite riportate nell’impatto.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 ma il personale a bordo dell’ambulanza non ha potuto far nulla per l’anziano 84enne alla guida dello scooter, il pensionato è morto quasi sul colpo.

Il conducente del mezzo pubblico, un autista AMT di 25 anni, si è sentito male dopo l’incidente ed è stato a sua volta soccorso dal personale paramedico.

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Sul posto sono al lavoro gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale.

Diversi testimoni hanno riferito che l’impatto è stato violentissimo.

Si tratta del decimo incidente mortale sulle strade di Genova da inizio d’anno.