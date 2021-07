Genova – Hanno rubato una borsa a bordo di un’auto dopo aver forzato la portiera del mezzo i tre giovani denunciati dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

Tutto è accaduto in via Imperiale.

I tre, italiani di 17, 18 e 23 anni, hanno forzato l’auto e preso la borsa prima di fuggire a piedi.

A notarli e dare l’allarme un uomo che, sentendo delle urla e forti colpi provenire dalla strada, ha urlato ai ragazzi di smettere e ha avvertito il 112.

Grazie alla descrizione fornita e a un video che ha ripreso quanto accaduto, i ragazzi sono stati individuati e portati in Questura.

Il proprietario dell’auto, rintracciato al telefono e arrivato sul posto, ha constatato la forzatura della serratura e l’assenza della borsa con diversi attrezzi, ritrovata poi vicino al luogo del furto da cui mancava solo un cacciative, prelevato dal 17enne che ancora lo aveva con sé.

Per i tre è scattata la denuncia in stato di libertà, per il 17enne anche per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.