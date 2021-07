Borzonasca – Non hanno esitato a scavare per oltre 5 metri per salvare un gatto che era rimasto intrappolato nella condotta di scarico di una villetta, a Perlezzi, nel comune di Borzonasca. I vigili del fuoco, chiamati dal padrone dell’animale, hanno subito compreso che l’intervento non sarebbe stato dei più semplici ma non si sono scoraggiati e scavando per mettere a nudo il tubo e poi martellando con la massima cautela per non ferire il gatto, sono riusciti a liberarlo.

L’animale si era infilato nella tubazione di scolo ma era rimasto intrappolato. I vigili del fuoco lo hanno restituito, un pò frastornato ma in buona salute, ai proprietari.

(Foto Vigili del Fuoco)