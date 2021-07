Genova – Disagi e traffico bloccato sull’autostrada A7 Genova – Milano, tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, per un’auto in fiamme.

Subito dopo l’allarme riguardante l’auto che ha preso fuoco, immediatamente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorsi sanitari e ai soccorsi meccanici.

Attualmente, il rogo è stato spento.

Sul posto si sono formati tre chilometri di coda ma la fila di auto sembra destinata ad aumentare.

Notizia in aggiornamento