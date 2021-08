Genova – Un morto e due feriti gravi. E’ il bilancio dell’incendio divampato la scorsa notte in un appartamento in via dei Sansone, nel quartiere di Carignano.

Intorno alle 4 del mattino alcuni residenti si sono svegliati per il fumo che invadeva le abitazioni ed hanno subito lanciato l’allarme.

In un appartamento dell’ottavo piano le fiamme stavano bruciando ogni cosa ed una donna chiedeva aiuto dalla finestra.

All’arrivo dei vigili del fuoco il palazzo era già in gran parte evacuato e i residenti si erano messi in salvo.

I pompieri hanno raggiunto l’appartamento all’ottavo piano ed hanno messo in salvo la donna, una 44enne, intossicata dal fumo.

Una prima ambulanza è partita con la massima urgenza verso l’ospedale Galliera.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento e soccorso una persona che abitava nell’appartamento sottostante a quello in fiamme e che presentava sintomi da intossicazione da fumo.

Durante le operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo senza vita del proprietario di casa, un 79enne.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse e i vigili del fuoco hanno poi bonificato l’abitazione ed avviato le prime indagini per risalire alle cause del rogo.