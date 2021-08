Genova – 50mila euro sono stati donati ai bambini dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova dai turisti di Prato Nevoso.

Una donazione che nasce dalla collaborazione tra l’Istituto pediatrico e Prato Nevoso S.p.a.

Nella giornata di ieri il direttore dell’IRCCS genovese, Renato Botti, ha incontrato l’amministratore delegato della Prato Nevoso S.p.A., Gian Luca Oliva, per fare il punto sulla collaborazione e delineare nuovi obiettivi e iniziative congiunte.

Tra la società piemontese e l’ospedale pediatrico genovese esiste un accordo quadro stipulato nel 2018 che ha visto la realizzazione di iniziative di grande coinvolgimento per grandi e piccoli, sottese alla sensibilizzazione verso la cultura dell’inclusione e della prossimità per i bambini malati o guariti e per le loro famiglie, assiste dall’istituto, e finalizzate alla raccolta fondi per specifici progetti dell’ospedale.

La sinergia tra Prato Nevoso e il Gaslini, e tra le Regioni Liguria e Piemonte, ha portato alla donazione di 50mila euro complessivi.

Ieri la consegna ufficiale da parte di Oliva al direttore del Gaslini Botti, di 10.200 euro avvenuta nel cuore di Prato Nevoso, nel parco dei bambini “Prato Nevoso Village”.

Proprio Renato Botti, direttore generale del Gaslini, dichiara: “Sport e salute rappresentano un connubio importante, siamo grati a Prato Nevoso, a tutti i suoi turisti e sportivi che hanno aderito alle iniziative a sostegno dell’ospedale. Nelle prossime settimane saranno definiti i nuovi progetti che potranno essere finanziati, a favore di programmi di sport, medicina e riabilitazione, all’interno di una collaborazione sempre più stretta che vedrà in primo piano anche la partecipazione diretta dei medici del Gaslini”.

“La collaborazione con il Gaslini di Genova – prosegue Gian Luca Oliva, amministratore delegato di Prato Nevoso S.p.A. – è quel che più ci rende orgogliosi come imprenditori. Non è il caso di chiamarlo impegno sociale, una parola che spesso rende vuole la logica del fare. Noi preferiamo parlare con i fatti. E questo è quanto abbiamo cercato di fare per i bambini che devono combattere la loro battaglia più grande. Il nostro modo, il modo di Prato Nevoso, di essere accanto ai piccoli, di testimoniare la nostra vicinanza e dire loro ‘siamo con voi'”.

Dal 2018, molti sono stati gli eventi dedicati al Gaslini: l’Open Season con il concerto di J-Ax con 15mila persone, con la commovente esibizione sul palco di un ex paziente del Gaslini, la fiaccolata di 500 bambini delle scuole sci di Prato nevoso dedicata all’ospedale, la visita di Asso, la mascotte di Prato Nevoso, che ha salutato i bambini ricoverati in ospedale, il “Notturno per il Gaslini: apertura straordinaria degli impianti” per raccogliere fondi senza dimenticare l’ospitalità offerta nella stazione di Prato Nevoso a sei piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie, in cura all’ospedale.