Genova – Una panchina gigante per osservare il panorama da un punto strategico chiamato non a caso “balcone dell’Aquila”. Anche in ValBrevenna arriva la Big Bench, la panchina gigante che spopola sui social e sta lentamente diventando una sorta di “percorso a tappe” da completare visitando ogni nuova postazione.

L’inaugurazione e benedizione della Panchina Gigante avverrà domenica 8 agosto alle ore 14:30 e sarà accompagnata da un laboratorio di creazione e volo di aquiloni per i bambini ragazzi presenti.

La Big Bench della ValBrevenna si trova nei pressi del passo dell’Incisa ed è raggiungibile in auto attraverso la strada che da Crocefieschi sale verso la cappelletta della Crebaia proseguendo verso Alpe di Vobbia.

Si può arrivare alla Panchina Gigante anche dalla strada che da Vobbia sale verso Alpe di Vobbia.

Per chi proviene da Genova , uscita autostradale al casello di Busalla e seguire indicazioni verso Crocefieschi e poi verso Alpe di Vobbia.

“Abbiamo lavorato a lungo per poter realizzare questo bel progetto – spiega Davide Cozzolino, presidente della proLoco Valbrevenna aps – Pensiamo rappresenti una attrazione turistica e che possa promuovere il territorio e le strutture ricettive, ristoranti, agriturismi e b&b, uno dei nostri obiettivi”.

La Big Bench n.165 è posizionata, nei pressi di una via intercomunale, in un punto molto panoramico nominato “Balcone dell’aquila” poichè si narra che in zona vivesse proprio un’aquila e che da lì spiccasse il volo.

Poco Lontano, al Castello della Pietra di Vobbia, due aquile sono state recentemente fotografate dal naturalista Ugo De Cresi.

Il luogo in cui è stata posizionata è strategico, facile da raggiungere anche per chi non è proprio in forma ed allenato, si trova sul sentiero per il monte Antola, il monte dei genovesi.

Da lì si gode di uno sguardo sulla Liguria e oltre a 360°, dal mare alle Alpi marittime sino al monte Rosa passando per la pianura piemontese e in giornate particolarmente limpide la Corsica.

La scelta dell’arancione è un omaggio speciale al giglio di San Giovanni, simbolo, della Valbrevenna.

A collaborare al progetto la ditta Costruzioni Metalliche Solari, il Consorzio Rurale Porcile di ValBrevenna, la Scuola Primaria di Valbrevenna e G.S. Aquile di Valbrevenna – Clavarezza