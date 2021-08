Genova – Sono 9 i chilometri di coda sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, per l’incidente avvenuto all’interno della galleria Turchino, tra il bivio con la A10 e Masone.

Il mezzo pesante che si trovava in transito, per cause ancora da accertare, ha perso il semirimorchio.

Nell’incidente nessuno è rimasto ferito ma immediatamente si sono formate lunghe code.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici e le operazioni di rimozione del mezzo pesante sono state ultimate ma ancora si segnalano rallentamenti.