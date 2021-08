Genova – Ha visto i poliziotti e ha immediatamente gettato a terra la droga che aveva con sé ma è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.

Protagonista dell’accaduto avvenuto in via Celesia, nel quartiere di Rivarolo, un 21enne pluripregiudicato.

Il ragazzo è stato notato dagli agenti mentre tentava di evitare il controllo defilandosi a passo veloce e gettando a terra un involucro, successivamente recuperato dalla Polizia, contenente 0,96 grammi di cocaina.

Prima di essere raggiunto, il 21enne si è barricato in casa, dove era presente anche un altro ragazzo di 24 anni.

I due giovani hanno tentato di impedire l’ingresso ai poliziotti cercando di spintonarli fuori dalla porta con violenza.

All’interno della camera del 21enne sono stati ritrovati 5 flaconi ciascuno da 300 millilitri contenenti ciascuno sciroppo alla codeina e un bilancino di precisione.

Il 24enne, visto il tentativo di non far entrare gli agenti, è stato segnalato per resistenza a Pubblico Ufficiale.