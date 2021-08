Genova – Come ogni anno, nel periodo estivo ed in special modo a Ferragosto, questo capoluogo e le altre località balneari della Provincia, registreranno un notevole afflusso di turisti.

Per tutelare la sicurezza di cittadini e vacanzieri e per garantire il rispetto delle attuali misure “anticovid”, il Questore di Genova, responsabile della pianificazione, organizzazione e coordinamento dei servizi di ordine pubblico, nonché dell’impiego delle altre forze poste a sua disposizione, ha predisposto un complesso dispositivo studiato ad hoc.

L’attività è finalizzata ad impedire nei luoghi a più alta frequentazione la formazione di assembramenti, a garantire il distanziamento sociale nonché l’uso delle mascherine ove previsto e al rispetto della normativa recente in tema di “green pass”.

Verranno potenziate le attività di vigilanza nelle località di maggior richiamo turistico e nelle zone interessate dalla “movida”, con particolare attenzione al controllo dei locali notturni in un’ottica di prevenzione della commissione dei reati “da strada”, come rapine e furti e in materia di stupefacenti, nonché di comportamenti antisociali dovuti all’abuso di alcol.

Tra le aree monitorate una maggiore attenzione verrà dedicata alla zona del centro storico, Corso Italia, Boccadasse, Lavagna e Chiavari, senza però trascurare le periferie le cui criticità necessitano un’attenzione costante .

Per un controllo a 360°, la Polizia Stradale intensificherà i servizi di vigilanza anche in previsione delle possibili criticità dovute al traffico veicolare in autostrada.

La Polizia Ferroviaria garantirà la sicurezza dei viaggiatori su rotaia, sia a bordo dei convogli che nelle stazioni, implementando l’impiego di pattuglie e i servizi di scorta ai passeggeri.

La Polizia di Frontiera, in ambito portuale e aeroportuale rafforzerà i controlli presso i gates e gli imbarchi, con compiti di verifica dei documenti dei viaggiatori e di controllo dei veicoli.

Anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni concorre nella prevenzione dei reati monitorando la rete per scovare i truffatori delle “finte prenotazioni “delle case vacanze e di eventuali compravendite illegali di “green pass” falsificati.

Già ieri sera è partito un primo servizio notturno coordinato dal Commissariato Cornigliano a cui hanno partecipato il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, la Divisione P.A.S., la Polizia Locale e un’unità cinofila della Guardia di Finanza, in zona Campi e Sampierdarena. Controllati complessivamente 4 locali e identificate 33 persone di cui 20 con precedenti penali; contestate 6 violazioni amministrative di cui 4 inerenti la normativa anticovid, tutte elevate all’interno di un locale in Corso Perrone, poiché l’esercente ha fatto entrare un avventore sprovvisto di “Green Pass” – anche quest’ultimo sanzionato -, ha permesso che i clienti ballassero all’interno, ha “dimenticato” di esporre la cartellonistica anticovid nonché di mettere a disposizione degli avventori l’igienizzante mani.