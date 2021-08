Genova – Un guasto alla rete di distribuzione dell’acquedotto e via Acerbi allagata da un torrente d’acqua.

Una tubazione si è rotta, ieri notte, in via Acerbi, a Quarto, trasformando la strada in un corso d’acqua.

I disagi maggiori, però, arrivano dall’interruzione del servizio idrico e molte case della zona sono senza acqua da ieri sera.

In corso le riparazioni ma i tempi per riavere l’acqua si preannuncia piuttosto lungo.

Un disagio che si aggiunge al caldo insopportabile e a temperature record.