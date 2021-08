Recco – Grave incidente sull’autostrada A12 Genova – Livorno nel tratto che collega Recco con Chiavari, in direzione levate. Un’auto e un mezzo pesante si sono toccati lateralmente in una zona soggetta ad un restringimento di carreggiata e ad avere la peggio è stata l’auto.

Il contatto è avvenuto all’interno della galleria San Bartolomeo e subito dopo il traffico si è fermato per consentire i soccorsi con gravi disagi per la viabilità.

L’ambulanza del 118 è arrivata velocemente ed ha trasferito i due occupant dell’auto in ospedale. Fortunatamente per loro solo un brutto spavento e qualche lieve ferita.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico. In zona si è formata una lunga coda sino alla rimozione dei mezzi incidentati.