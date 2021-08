Genova – Autobus gratuiti, per i bambini fino a 10 anni, a partire dal 1 settembre. E’ una delle novità annunciate nel nuovo piano abbonamenti e tariffe di AMT, l’azienta di trasporto pubblico della città di Genova.

Per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e per diffondere tra i più giovani la cultura della mobilità sostenibile, AMT ha infatti pensato a particolari formule di abbonamento che consentono forti risparmi per la spesa delle famiglie.

Lo scopo è quello di incentivare i giovani a preferire i mezzi pubblici a quelli privati per decongestionare il traffico cittadino e migliorare così la qualità dell’aria e dell’ambiente.

Proprio per i ragazzi è pensata la Formula Young che prevede la possibilità per tutti i giovani dai 14 ai 25 anni di acquistare l’abbonamento annuale a 255 euro.

Un’altra novità che ha invece sollevato alcune perplessità riguarda principalmente i giovani tra i 19 e i 25 anni che non dovranno più presentare l’ISEE per accedere alla formula di abbonamento più conveniente. Fino ad oggi, i giovani in questa fascia d’età che non erano studenti e non rientravano nei limiti ISEE previsti potevano acquistare solo l’annuale ordinario da 395 euro, da domani invece tutti i giovani compresi tra i 19 e i 25 anni potranno muoversi in maniera sostenibile con un notevole risparmio.

Chi critica la decisione fa notare che, in questo modo, si “agevola” sia chi ha un reddito molto basso e sia chi, con Isee molto alto e magari un lavoro, potrebbe certamente pagare un abbonamento ridotto ma non in questa forma.

Oltre a questo, i giovani dai 14 ai 25 anni che si abbonano dal 26 agosto al 31 dicembre 2021 avranno una piccola promozione a loro dedicata che gli permetterà di acquistare l’abbonamento a 250 euro anziché 255. Stessa opportunità anche per gli abbonati under 14, che potranno acquistare il loro titolo di viaggio a 235 euro anziché 240.

Per usufruire della promozione, valida fino al 31 dicembre 2021, è sufficiente acquistare o rinnovare il proprio abbonamento in una delle diverse modalità possibili: tramite il sito www.amt.genova.it alla sezione Acquisto online, direttamente dalla APP di AMT purché l’abbonamento sia già stato registrato, presso le biglietterie AMT o presso gli sportelli di Iren e, per il solo rinnovo, in tutti gli uffici postali.

Il cliente può scegliere il giorno di decorrenza dell’abbonamento; il giorno di partenza deve essere compreso entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per viaggiare su Navebus e FGC è necessario avere con sé, oltre al CityPass, anche la ricevuta di attestazione del proprio abbonamento rilasciata con l’acquisto.