Savona – Si chiude in tragedia la scomparsa di Francesco Doberti, titolare dell’osteria Bacco, scomparso da casa martedì e ritrovato ormai cadavere ieri sera.

Il corpo senza vita del 70enne molto conosciuto in città, è stato trovato tra lo svincolo autostradale e l’autoporto di Zinola.

A fare il macabro ritrovamento alcuni camionisti che hanno notato la presenza del corpo tra rovi e sterpaglie ed hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Il riconoscimento è stato fatto dai parenti che speravano di poterlo trovare ancora in vita e che ancora non sanno perchè l’uomo si sia allontanato da casa senza spiegazioni martedì mattina, senza cellulare, senza portafogli e senza documenti.

Era stato visto camminare a piedi lungo la strada e le ricerche sono durate giorni e giorni con squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino che hanno setacciato palmo a palmo l’intera zona.

L’elicottero dei carabinieri ha sorvolato a lungo la zona dell’ultimo avvistamento ma il corpo è stato ritrovato casualmente e in altra zona.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e a far chiarezza sulle ultime ore dell’uomo.

Grande commozione a Savona dove Francesco “Bacco” Doberti era molto conosciuto per la sua attività di ristoratore.