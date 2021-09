Genova – Nessuna traccia della manifestazione contro il Green pass e No Vax prevista per questo pomeriggio davanti alla stazione di Genova Principe.

I manifestanti si erano dati appuntamento davanti alla stazione genovese per contestare l’obbligo di certificazione verde, da oggi obbligatoria per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, ma al momento non sembrano esserci dimostranti.

Nelle ultime ore la tensione era salita particolarmente e ieri, al termine di una riunione, il Viminale aveva fatto sapere che non sarebbero stati tollerati blocchi alla circolazione ferroviaria.

La stazione di Principe, così come altre stazioni italiane, da ore sono presidiate dalle forze dell’ordine, pronte a intervenire in caso di tensioni e comportamenti pericolosi: se si dovesse infatti verificare il blocco della stazione con conseguente interruzione della circolazione ferroviaria potrebbe scattare l’arresto per interruzione di pubblico servizio.