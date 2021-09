Genova – Ancora nessun intervento di ripristino, a Nervi, sulla frequentatissima passeggiata Anita Garibaldi, uno dei fiori all’occhiello della città, per la Torre Gropallo imbrattata da teppisti travestiti da tifosi.

Da settimane i residenti della zona, gli amanti della bella passeggiata e gli operatori commerciali della zona chiedono conto al Comune di Genova e alla squadra del Genoa della violenza perpetrata ai danni di uno dei simboli del quartiere.

Ignoti vandali hanno dipinto parte della Torre con i colori del Genoa come sempre più spesso accade in tutta la città con marciapiedi, scalinate e muraglioni imbrattati da teppistelli senza scrupoli che scambiano la “fede” calcistica per autorizzazione a infischiarsene delle regole della convivenza civile.

A nulla sono serviti i numerosi richiami alle autorità locali e comunali affinché si provveda ad un ripristino che è doveroso oltre che necessario per evitare che gli autori possano “gongolare” per la fesseria commessa.

Neppure la presa di posizione dell’assessore Piciocchi, che aveva duramente criticato l’operato dei teppisti, è servita a far smuovere la macchina comunale.

Nel frattempo turisti e genovesi sono costretti a vedere la Torre Gropallo deturpata da fessacchiotti che pensano di potersi far gioco delle Leggi con la “scusa” del Tifo.