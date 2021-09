Genova – 45 sacchetti della spazzatura sono stati riempiti questa mattina dai volontari che hanno partecipato alla pulizia della spiaggia della Foce.

L’iniziativa, nell’ambito dell’evento Sea Change Be Change, promossa dalle realtà nazionali di tutela ambientale Worldrise, Change For Planet, Terralab, in collaborazione conti diversi volontari e associazioni genovesi tra cui Cittadini Sostenibili, TrashTeam, Zena Trashbusters, The Black Bag, A Thousand Trees Project, ha visto diversi volontari impegnati sulla spiaggia attigua a piazzale Kennedy.

Il bottino è stato di 45 sacchi della “rumenta” riempiti di rifiuti abbandonati in spiaggia, divisi in modo da consentire la raccolta differenziata.