Sori – Un grosso cinghiale che passeggia tranquillamente sulla spiaggia, tra bagnanti e sdraio, senza alcuna paura. Molta curiosità e qualche timore per il fuori programma andato in scena sulla spiaggia di Sori, nel levante genovese.

Un grosso esemplare di ungulato ha iniziato a scorrazzare tra i bagnanti alla ricerca di cibo e quando è stato avvistato è subito iniziata la “caccia” con smartphone e macchine fotografiche per immortalare la scena certamente inusuale.

Il cinghiale si è fatto largo tra sdraio e ombrelloni annusando qua e là forse attratto da qualche profumo di cibo.

Tra i bagnanti qualche risata e molta curiosità ma anche il timore di alcuni di essere aggrediti.

Il cinghiale è ormai una presenza “familiare” vicino alle case di molte zone e città ma le passeggiate tra i bagnanti, sulla spiaggia, sono una novità recente.

Evidentemente gli animali hanno sempre meno paura degli umani e hanno capito che dove ci sono persone si trova spesso del cibo, a volte offerto imprudentemente e in violazione delle regole di buon senso e di Legge.

(foto da Facebook)