Genova – E’ uscita di casa senza dire nulla e dal 31 agosto non da più notizie. La famiglia di Mauri Peñafiel, la ragazza di 16 anni scomparsa da casa, è comprensibilmente preoccupata e si è rivolta alle forze dell’ordine e alla trasmissione Chi l’ha visto per ritrovare la giovane.

Non sono chiari i motivi dell’allontanamento e nemmeno se si tratti di una “fuga” per qualche problema o se la giovane sia trattenuta da qualcuno che rischia di finire sotto processo per rapimento o sottrazione di minore.

Familiari e amici della ragazzina di origini sud americane rilanciano l’appello sui social per ritrovare quanto prima Mauri.

Chi la vedesse o avesse notizie e informazioni può contattare le forze dell’ordine o i familiari ai numeri +783934042260 e +393471811499.