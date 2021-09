Genova – E’ risultato positivo all’alcoltest l’automobilista che ieri sera ha causato un grave incidente in via Ferrara, nel quartiere genovese di San Teodoro.

L’uomo alla guida dell’auto ha percorso un pezzo di strada contromano schiantandosi con un’altra auto e coinvolgendo nell’incidente anche un motociclista.

Stando a quanto finora ricostruito dalla Polizia Locale, come riporta anche il Secolo XIX, il passaggio in contromano sarebbe stato fatto per evitare un’auto che stava regolarmente svoltando.

Una vettura che si trovava a viaggiare in senso opposto si è trovata la corsia invasa non riuscendo a evitare l’impatto.

Pochi istanti dopo è sopraggiunto il centauro che ha tamponato la macchina.

Gli esami dell’uomo che ha provocato l’incidente hanno evidenziato la presenza di un tasso alcolico nel sangue pari a 1,8 grammi per litro.

A bordo dell’auto anche stupefacenti.

Nello schianto di via Ferrara sono rimaste coinvolte sette persone tra cui due bimbi di uno e due anni ricoverati all’ospedale Gaslini.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto che ha riportato gravissime lesioni a un piede ed è stata necessaria l’amputazione.