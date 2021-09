La Spezia – Giocattoli con marchi contraffatti di prestigiose aziende e mascherine con i loghi falsificati di note squadre di calcio italiane.

I finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia, nell’ambito di autonome attività investigative condotte in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, hanno sequestrato un ingente quantitativo di merce contraffatta e non conforme alle normative comunitarie.

Più nel dettaglio, I finanzieri del Gruppo di La Spezia ricostruendo la “filiera del falso”, hanno proceduto al sequestro di alcuni giocattoli per bambini recanti noti marchi contraffatti e proposti per la vendita in un negozio nel centro spezzino; successivamente le operazioni si sono estese anche presso i magazzini di stoccaggio dei prodotti contraffatti, i quali erano allocati a Pisa e gestiti da due soggetti di nazionalità cinese.

A seguito delle perquisizioni, svolte sotto l’egida della locale A.G., che hanno interessato 4 magazzini, 2 appartamenti e 1 box auto in zona stazione a Pisa, le Fiamme Gialle spezzine hanno individuato e sequestrato oltre 1200 articoli, in particolare giocattoli recanti i marchi contraffatti LOL e NIKE, nonché alcune mascherine con i colori ed i loghi di alcune blasonate squadre di calcio di serie A. Inoltre, i Finanzieri durante le attività di ricerca hanno anche rinvenuto e sequestrato oltre 21 kg di prodotti e accessori da fumo, illecitamente detenuti e commercializzati in violazione delle norme recanti il testo unico sulle accise. Infatti, da fine 2019 i prodotti da fumo quali filtri, cartine e simili sono sottoposti ad accisa e pertanto, a differenza del passato, possono essere commercializzati solo presso le tabaccherie autorizzate.

L’operazione si inserisce nell’importante mission diretta alla tutela del mercato dei beni e servizi che da sempre impegna il Corpo, in chiave preventiva e repressiva, a presidio della buona fede e salute dei consumatori, a tutela dell’economia legale e del sano funzionamento del tessuto produttivo, soprattutto in questo delicato momento di rilancio del Paese.