Castelletto d’Orba – Restano gravissime, all’ospedale di Alessandria, le condizioni del cacciatore di Arenzano ferito in modo molto grave dal cinghiale a cui aveva sparato poco prima, durante una battuta di caccia.

L’uomo, un pensionato di 74 anni, è stato caricato dal grosso animale che, ferito a morte, ha rivolto la sua rabbia contro il feritore.

L’incidente è avvenuto nelle campagne di Ovada dove il cacciatore era in “visita” ad una squadra di “cinghialisti” secondo le norme che consentono a cacciatori residenti in altre zone di essere “invitati” a far parte di squadre di caccia.

Durante la battuta il cacciatore ha sparato ad un grosso cinghiale che ha poi caricato impazzito per il dolore e la paura.

L’anziano è caduto a terra e il cinghiale lo ha colpito ripetutamente con le sue terribili zanne.