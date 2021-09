Camogli – Rubinetti a secco, giovedì 23 settembre, a causa di lavori alla rete idrica che sono stati programmati da IREN. A comunicarlo la stessa azienda che avvisa i residenti della cittadina della riviera ligure di levante che i lavori interromperanno la fornitura idrica alle 8,30 alle 18 di giovedì nella zona di:

• Corso Giuseppe Mazzini

• Via Castagneto

• Salita Prione

• Via Enrico Figari

• Via Pissorella Rio

• Via Montesecco

• Via Castagneto Seià

• Via Nella Valle