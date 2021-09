Genova – Nuovi guai per il cantiere per la ricostruzione della Marinella di Nervi e, ancora una volta, a causa del mare.

La violenta mareggiata degli ultimi giorni, infatti, ha trascinato in mare le ponteggiature utilizzate per il cantiere.

Un danno economico visto il costo del materiale ma anche un possibile inquinamento del fondale sottostante che dovrà essere ripulito.

Alcuni anni fa, a Portofino, due noti stilisti italiani vennero multati duramente per un episodio simile.

La mareggiata era prevedibile e la custodia dei materiali è un onere di chi esegue i lavori.

Sul sentiero di guerra gli ambientalisti che già protestano contro l’ipotesi della costruzione di una massicciata (diga soffolta) per proteggere la Marinella da altre mareggiate.

Una distesa di massi che interesserebbe una prateria di posidonia oceanica protetta perché ambiente ideale per la deposizione delle uova per i pesci e naturale barriera anti erosione per le spiagge.