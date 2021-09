Genova – Disagi questa mattina per i residenti delle zone tra via Domenico Chiodo e tra via Cesare Cabella, nella parte alta di Castelletto, senz’acqua a causa della rottura di una tubazione.

Subito i tecnici di Iren si sono messi al lavoro per ripristinare il guasto e riportare alla normalità la fornitura idrica.

Visto il disagio, Iren ha messo a disposizione un’autobotte in via Chiodo, posizionata tra i civici 39 e 43, all’altezza dei serbatoi San Simone.

Chi necessiterà di rifornimento dovrà essere munito di contenitori propri.

Iren ha fatto sapere che chi si trovasse in una situazione di impossibilità a raggiungere l’autobotte per il rifornimento autonomo, potrà rivolgersi alla Sala Emergenze di Protezione Civile chiamando il numero 0105577868.

Ieri una rottura dell’impianto idrico avvenuta in corso Firenze ha provocato allagamenti a strade, giardini e scantinati nella zona, situazione ripristinata solo in tarda serata.