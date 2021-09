Bargagli – Un lupo a spasso per le vie di Traso, nel comune di Bargagli. L’incontro è stato immortalato nel breve filmato girato da un residente della zona che lo ha incontrato girando con l’auto.

Se gli esperti daranno conferma, si tratta dell’ennesimo avvistamento di un giovane esemplare probabilmente “in dispersione” dopo aver abbandonato il branco di origine per fondarne un altro.

L’animale passeggiava tranquillamente lungo la strada della frazione di Bargagli e quando ha sentito il rumore dell’auto si è dileguato velocemente.

Potrebbe essere lo stesso giovane lupo già segnalato nel greto del torrente Bisagno, a Genova e poi in diverse altre località della ValBisagno e nell’immediato entroterra genovese.

Secondo gli esperti sarebbe un giovane esemplare fuoriuscito da un branco e che sta cercando una compagna e un territorio di caccia dove fondare un nuovo branco.

Uno dei modi in cui i lupi si diffondono su un territorio.

Come sempre gli esperti ricordano che i lupi non attaccano le persone e non sono pericolosi e che è sufficiente un rumore secco per farli fuggire.

Chi li segue per studiarli deve appostarsi su alberi e rifugi mimetizzati per intere giornate per riuscire a vederli e al minimo rumore gli animali fuggono.

Inoltre non si registrano attacchi ad essere umano, in tutto il mondo, dagli inizi del 1800 eppure la loro diffusione è in lenta ma costante ripresa.

Hanno decisamente più motivi i lupi per avere paura di un eventuale incontro rispetto all’uomo che per decenni ha massacrato e dato la caccia a questi animali per sciocche superstizioni e per l’ignoranza del ruolo che hanno nel limitare la proliferazione di molti animali.

I lupi inoltre hanno un benefico effetto sull’ambiente visto che riequilibrano la presenza di animali come daini e caprioli e persino cinghiali che non a caso un tempo non erano presenti sul nostro territorio.

Guarda il Video qui