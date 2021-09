Incidente mortale, questa mattina, poco prima delle 7, sulla Diramazione Predosa-Bettole nel tratto compreso tra il bivio con l’A7 e Novi Ligure in direzione della A26.Una vettura e due camion si sono scontrati per cause ancora da accertare all’altezza del km 9 .A seguito dell’incidente una persona ha perso la vita.