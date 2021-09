Genova – Potrebbero essere stati individuati e arrestati gli autori di una serie di furti ai danni di farmacie e negozi con la tecnica del “tombino di ghisa”.

Due minorenni sono stati fermati dalle forze dell’ordine in via Cantore al termine di un furto in un negozio di animali e si indaga sulla possibilità che siano gli autori anche del furto alla farmacia Assarotti di via Peschiera e di quello tentato ma non riuscito alla farmacia Buozzi a Sampierdarena.

La tecnica usata sembrerebbe la stessa. I ladri lanciano un tombino di ghisa contro le vetrate anti sfondamento e poi rubano all’interno dei negozi.

Nel caso di via Peschiera il bottino ha sfiorato i 10mila euro mentre nel negozio di animali di via Cantore l’arrivo delle forze dell’ordine ha evitato che i ladri fuggissero con il bottino.

Ora si indaga per accertare che i tre furti siano collegati e cosa abbia spinto i due minorenni a organizzare una serie di furti da far impallidire un criminale seriale.