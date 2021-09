Genova – Hanno appena 16 anni ma sono già accusati di aver rubato in almeno tre negozi con la tecnica della “spaccata” e di aver aggredito e ferito due agenti penitenziari e distrutto un ufficio. I due, dopo essere stati fermati dalle forze dell’ordine per un furto in un negozio di animali di via Cantore, a Sampierdarena e sospettati di essere gli autori di altri due colpi ai danni di altrettante farmacie di Sampierdarena e Castelletto, hanno tentato di evadere aggredendo due agenti durante il trasferimento in una comunità per minori.

A denunciarlo la Uilpa Penitenziaria, sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, con una nota del segretario regionale Fabio Pagani.

I due ragazzi, di origine marocchina, erano in procinto di lasciare il carcere di Marassi per essere trasferiti in una comunità per minori quando hanno assalito i due agenti negli uffici del carcere dove vengono effettuate le procedure per il “trasferimento” dei detenuti.

La violenza dell’aggressione ha semi distrutto l’ufficio e ha procurato ai due agenti presenti ferite tali da dover essere medicati in ospedale.

I due ragazzi sono stati poi bloccati e ricondotti in cella e ora dovranni rispondere anche di questo episodio che conferma la loro pericolosità.