aggiornamento delle 20 – E’ stato ritrovato sano e salvo il ragazzo di 16 anni disperso in mare a Priaruggia.

Genova – Ricerche serrate in mare, davanti a Priaruggia, nel levante genovese, per un ragazzo disperso durante una lezione in mare con la canoa.

Il ragazzo, 16 annim sarebbe scomparso durante una uscita in mare con il suo istruttore che avrebbe dichiarato di averlo improvvisamente perso di vista e di non essere più riuscito a trovarlo.

L’uomo ha subito dato l’allarme e sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

In serata si è alzato in volo anche un elicottero che sorvola la costa nella speranza di individuare il ragazzo.

Si spera ancora che il giovane abbia deciso per qualche motivo di prendere terra e che sia per qualche motivo impossibilitato a comunicare la sua posizione.

notizia in aggiornmento