Genova – Hanno imparato a ribaltare i bidoni dell’umido per trovare facilmente cibo i cinghiali che la scorsa notte hanno imperversato per la zona di Molassana, in Valbisagno. La famigliola, composta da una mamma con i cuccioli ed alcuni giovani esemplari, ha ribaltato diversi bidoni nel quartiere ed ha banchettato spargendo spazzatura e sporcizia per la strada e sui marciapiedi.

Una situazione ormai consueta in diversi quartieri della città dove i cinghiali sono ormai diventati “di casa” e non hanno alcun timore degli esseri umani.

A preoccupare, oltre all’aspetto igienico, è la disinvoltura con cui attraversano le strade rischiando di provocare incidenti anche gravi, specie con motociclisti ignari del pericolo.