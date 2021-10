Chiavari – Si chiama Linda, ha 103 anni, ed è la prima ultra centenaria della Liguria a ricevere la terza dose di vaccino senza alcuna complicazione.

La signora Linda è stata vaccinata questa mattina nella residenza Anni Azzurri Casteldonino a Favale di Malvaro nella Asl4 di Chiavari e Tigullio.

Prosegue in tutta la Liguria la campagna di vaccinazione anti coronavirus che sta facendo calare sensibilmente il numero dei contagi, dei ricoveri in gravi condizioni in ospedale e ancor di più i decessi per coronavirus.