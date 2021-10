La Spezia – Circolava con l’auto con la patente scaduta da più di trenta anni. Sono rimasti senza parole gli agenti della polizia locale che hanno fermato una settantenne alla guida della sua vettura e le hanno chiesto di mostrare la patente.

La donna aveva parcheggiato l’auto in corso Nazionale in modo da ostacolare il traffico e gli agenti hanno effettuato un controllo per poi multare la signora.

Quando hanno visto il documento, però, sono rimasti senza parole e hanno chiesto alla donna se quello fosse l’unico documento in suo possesso.

Alla conferma della pensionata le hanno segnalato che la patente era scaduta da anni e la donna ha replicato spiegando che non se ne era accorta e che comunque guida pochissimo.

Una “scusa” che rischia di costarle carissima poiché dopo tutto quel tempo verrà multata per guida senza patente e probabilmente le verrà sequestrata l’auto.

Resta da capire come sia possibile che una persona non si accorga dell’inconveniente per decenni e, ancor di più, come possano passare oltre trenta anni senza incappare in un “normale” controllo.