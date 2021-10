Primi disagi del maltempo nella zona di Rossiglione, entroterra di Genova.

Le piogge molto abbondanti hanno causato allagamenti nella zona del cavalcavia di Sant’Anna al Superiore e dal sottopasso ferroviario.

Diverse squadre di operai comunali stanno intervenendo per cercare di mantenere aperte le strade.

Allagamenti vengono segnalati dal Comune di Rossiglione anche in località Giro dell’Orso, via fratelli Pesce, via Airenta e via Roma.

Massima prudenza nel transitare sul ponte sul torrente Gargassa.