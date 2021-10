Genova – Un aumento contagi e ricoveri, seppur di lieve entità, è emerso ieri durante il consueto bollettino di Regione Liguria riferito alla pandemia da Coronavirus. Genova – Un aumento contagi e ricoveri, seppur di lieve entità, è emerso ieri durante il consueto bollettino di Regione Liguria riferito alla pandemia da Coronavirus.

Nel corso delle ultime ore all’interno del territorio regionale sono stati 58 i nuovi casi di contagi registrati a fronte di 3.157 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 3.975 tamponi antigenici rapidi.

Un dato in crescita rispetto al bollettino del giorno precedente, influenzato però dal minor numero di tamponi processati durante il fine settimana.

Il maggior numero di nuovi contagi da Covid-19 si è registrato nel territorio dell’Asl5 Spezzina con 18 nuovi positivi.

Il bollettino ha fatto emergere anche una risalita dei pazienti ricoverati in ospedale, 61 in totale, 4 in più rispetto ai dati riferiti al giorno precedente.

Da segnalare che, nonostante l’incremento dei nuovi contagi, è sceso il numero di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva che passa da 6 di lunedì a 4 di ieri.

Si conta purtroppo un nuovo decesso, una donna di 91 anni deceduta oggi all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia.

– IMPERIA (Asl 1): 16

– SAVONA (Asl 2): 10

– GENOVA (Asl 3): 10

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 4

– LA SPEZIA (Asl 5): 18

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0