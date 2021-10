Genova – Ha molestato e minacciato i passeggeri di un bus l’uomo di 31 anni denunciato ieri sera dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

Le volanti sono intervenute alla fermata Risveglio a Pegli dopo la segnalazione della presenza a bordo di un uomo potenzialmente pericoloso.

Il 31enne, ubriaco, durante una lite con un passeggero, aveva estratto dalla tasca un coltellino. Poi si era avvicinato a una ragazza e le aveva sputato in volto mentre continuava a mostrarle l’arma.

La giovane, spaventata, ha iniziato a chiedere aiuto. A quel punto l’autista del mezzo ha fermato il bus e con pazienza è riuscito a far scendere l’uomo che non manifestava alcuna intenzione ad abbandonare l’autobus.

All’arrivo dei poliziotti l’uomo è stato trovato in possesso di un martello di metallo scomponibile. Per lui è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e porto d’armi; inoltre è stato multato per ubriachezza.