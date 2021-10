Milano – Adele è tornata alla musica e lo ha fatto con il nuovo singolo “Easy on me”, il primo singolo che anticipa l’uscita del suo terzo album, “30”, previsto per il prossimo 19 novembre.

Da oggi, venerdì 15 ottobre, il brano della cantante inglese entra in rotazione radiofonica e in versione digitale. Un brano, e un disco, fortemente voluti dalla stessa Adele che nei giorni scorsi aveva annunciato la buona notizia direttamente dai suoi canali social.

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Xavier Dolan, vincitore del Cannes Grand Prix, con cui l’artista torna a collaborare. Ambientato nella stessa casa in Quebec dove era stato girato il videoclip di “Hello”, il video in poche ore ha superato 18 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dolan, a proposito del video, ha dichiarato: “Speravo sinceramente che accadesse. Per me non c’è nulla di più forte di quando degli artisti si ricongiungono dopo anni che sono stati separati. Io sono cambiato. Adele è cambiata. E questa è un’opportunità per celebrare come entrambi ci siamo evoluti, e come entrambi siamo rimasti fedeli ai temi che ci sono più cari. E’ tutto uguale, ma diverso“.

“30” segue la pubblicazione di “25”, “21” e “19”, album d’esordio, e vede la produzione dell’artista insieme ai suoi storici collaboratori Greg Kurstin, Max Martino, Shellback e Tobias Jesso Jr., e dai nuovi Inflo e Ludwig Göransson.

Il disco, da oggi in pre-order sarà disponibile in versione CD, doppio vinile nero e clear, doppio vinile bianco in esclusiva per Amazon e in digitale.