La Spezia – Gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 14mila cover contraffatte o non conformi per un valore totale di 120mila euro nel corso di due diverse operazioni.

L’attività, nell’ambito del contrasto alla contraffazione e nell’applicazione della normativa sulla sicurezza die prodotti, è nata da una scrupolosa analisi partita dal pattugliamento del territorio per individuare le attività non in regola.

Il monitoraggio ha permesso di acquisire elementi riguardanti due diverse imprese operanti in due centri commerciali del saronnese che, noncuranti delle normative, vendevano migliaia di prodotti irregolari e contraffatti.

Un primo controllo è stato eseguito su una ditta del sarzanese dove sono stati trovate e sequestrate oltre 10.700 cover contraffatte vendute in un’attività commerciale abusiva, per un valore complessivo di circa 85mila euro.

Un controllo più dettagliato ha permesso di scoprire che la ditta stava impiegando un dipendente completamente in nero.

Il responsabile dell’esercizio commerciale è stato denunciato e l’attività è stata sospesa. E’ partita anche una segnalazione alla Camera di Commercio della Spezia, con contestuale sanzione amministrativa compresa tra i 5mila e i 15mila euro.

Nel secondo controllo, i militari hanno controllato una società individuando 3.565 cover per smartphone prive di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni minime delle informazioni relative al produttore, all’importatore e al paese d’origine, tutti elementi che certificano il prodotto come sicuro in base ai dettami ella Comunità Europea, per un valore complessivo di circa 36mila euro.

La società è stata segnalata alla Camera di Commercio con una multa che supera, nel massimo 25mila euro.