Genova – Avevano trasformato due appartamenti di vico delle Monachette, nel centro storico genovese, in laboratori per il confezionamento di capi di abbigliamento con griffe e loghi falsificati.

Monclair, Prada, Chanel e Napapijri tra i marchi più falsificati e venduti a prezzi stracciati sul mercato locale e regionale.

La Polizia commerciale dell’Unità territoriale Centro della Polizia locale e i militari del Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Genova, su input del Comando Provinciale GdF, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nel centro storico genovese che ha portato ad identificare due appartamenti in vico delle Monachette nei quali sono stati trovati locali adibiti a laboratorio e magazzino di merce contraffatta.

Lì sono stati sequestrati etichette, capi d’abbigliamento, accessori contraffatti, macchine da cucire, una pressa per imprimere i marchi, cliché e ulteriori strumenti utili all’assemblaggio degli stessi prodotti falsificati, per un totale di oltre 5.000 pezzi e sono stati deferiti all’A.G. due cittadini senegalesi denunciati per ricettazione, contraffazione e produzione di prodotti con segni e marchi falsi.