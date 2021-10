Genova – Incidente nella prima mattina di oggi sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo.

Qui, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un uomo che viaggiava a bordo della propria auto ha perso il controllo della vettura e ha finito la sua corsa sul tetto.

Uscito autonomamente dall’abitacolo, il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che prima hanno messo in sicurezza l’area poi, insieme ai soccorsi meccanici, hanno lavorato per rimuovere l’auto incidentata.

Il transito autostradale è stato più volte interrotto per consentire le operazioni di soccorso.