Genova – Una vasta operazione anti terrorismo ha portato al sequestro di un carico di fucili diretti in nord Africa ed in partenza dal porto genovese.

L’operazione Nettuno è andata avanti per settimane nei porti italiani, francesi, spagnoli ma anche tunisini e algerini per identificare e fermare potenziali terroristi del fondamentalismo islamico ma anche foreign fighters in arrivo ed in partenza dall’europa verso il nord africa ma anche in rientro dai paesi scenario di guerre e conflitti a forte matrice fondamentalista.

L’operazione Nettuno, gestita dall’Interpol, ha avuto come punto di forte interesse lo scalo genovese che si conferma punto di ingresso e di partenza per attivisti del fondamentalismo islamico ma anche di fiancheggiatori che trasportano merci, denaro, droga e armi che alimentano il mondo del terrorismo.

Una trentina le persone identificate nel corso dell’operazione e la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. In particolare si tratterebbe di persone che avrebbero combattuto nei conflitti che hanno visto il coinvolgimento di persone radicalizzate e indottrinate da interpretazioni “fantasiose” dei libri sacri.